La métropole Nice Côte d'Azur dévoile son plan vélo 2021, avec 30 km de nouvelles voies cyclables

L'objectif de la métropole Nice Côte d'Azur est de doubler le nombre de km de voies cyclables d'ici à 2026, en ajoutant 160 km en 6 ans. L'Etat s'engage à soutenir ce plan dans le cadre du plan de relance et de transition écologique. On fait le point sur les aménagements à venir.

La métropole Nice Côte d'Azur a présenté ce jeudi son plan vélo pour 2021. Actuellement, on compte 179 km de pistes et bandes cyclables dans la métropole, dont 84 km à Nice. L'objectif est de doubler le nombre de km de pistes d'ici à 2026 et que la part des déplacements à vélo atteigne 10%. Des pistes seront créés dès cette année pour relier des communes entre elles, des chantiers seront lancés pour des liaisons cyclables entre Nice et Monaco, Nice et Carros, Nice et La Trinité, Vence et St-Jeannet. La métropole souhaite aussi démocratiser l'usage du vélo, en proposant des initiations aux enfants ou aux débutants. L'offre de vélos bleus à louer sera étendue et des places de stationnement pour vélos seront créées. En 2021, un budget de 100 000 € sera consacré à la rénovation des aménagements existants, pour une plus grande sécurité des cyclistes.

30 km de nouvelles pistes dans la métropole

D'ici le mois de juillet, 4,5 km de pistes seront aménagés entre Nice et Villefranche-sur-Mer, sur les boulevards Carnot, Maëterlinck et Princesse Grasse. En rive gauche du Var, une piste sera livrée cette année dans le secteur de Saint-Isidore, dans l'objectif de relier Nice à Carros.

À Nice, les aménagements concernent les axes nord-sud, de part et d’autre de l’avenue Jean Médecin, pour relier la gare SNCF avec un double sens sécurisé entre la Gare Thiers et le tunnel du Congrès réservé aux vélos, la création de l’axe Alberti-Hancy-Miron à l’est de Jean Médecin. Dans le sens Est-ouest la création d’une piste bidirectionnelle dans les rues Trachel, Reine-Jeanne et Rouget de l’Isle. Les pistes créées l'an dernier en bas du Boulevard Gambetta, quai des Etats-Unis et avenue Thiers sont pérennisées, seule celle du boulevard de la Madeleine a été abandonnée. Une étude auprès des riverains du Boulevard Gambetta a révélé que 72% des répondants sont favorables à l'aménagement d'une piste en haut du boulevard.

la flotte de vélos électriques à louer va être augmentée de 450 nouveaux vélos en juin 2021 et sera étendue aux communes de Beaulieusur-Mer, Villefranche-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Trois stations de gonflage vont être installées le long des trames vertes cyclables et deux dans les parkings vélos Nice Thiers et Grand Arénas. Dix tricycles seront expérimentés pour les personnes en situation de handicapdans l’offre de Vélo bleu avec deux stations sur la Promenade des Anglais dès juillet.

Enrichir l'offre de stationnement

Les places de stationnement vélo sur la voirie et dans des espaces sécurisés vont augmenter, près des gares notamment, de l'aéroport et dans les parkings relais. L’objectif est de parvenir à 11.000 places d’ici 2026. Gare Thiers 180 places - des arceaux de stationnement pour accrocher son vélo à un point fixe - ont été créées. 100 places vélo au parc relais Charles Ehrmann. D’ici la fin de l’année, de nouveaux espaces sécurisés seront livrés au parc relais Vauban (50 places) et au bâtiment Connexio (100 places).

Des emplacements mobiles seront aussi installés dans l'espace public. Le premier box mobile (fermé et sécurisé) pour garer son vélo sera installé d’ici cet été à la Gare du Sud à Nice.

Campagne de communication et ateliers éducatifs

Dès le mois de mai, une campagne de communication "Nissa Bicyclette" sera déclinée. La Fête du vélo organisée au mois de juin proposera une bourse aux vélos, des ateliers de réparations des vélos. Cet été, des cours pour les enfants et les débutants seront proposés sur des places niçoises et dans des jardins publics. La Métropole offrira le marquage vélo aux résidents métropolitains pour lutter contre le vol des vélos.

Exemple d'aménagement cyclable rue Reine Jeanne - Métropole de Nice Côte d'Azur