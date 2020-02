Une nouvelle alerte de Météo France vient s'ajouter à la vigilance jaune neige-verglas en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, désormais également placés en vigilance jaune aux vents violents.

Des vents violents en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges : arbres déracinés, routes bloquées, parcs fermés

En plus de la vigilance jaune neige-verglas, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont désormais placés en vigilance jaune aux vents violents.

A Nancy, où les vents soufflent à plus de 95 km/h, tous les parcs, jardins et stade de la ville sont fermés ce jeudi 27 février. Leur réouverture, progressive, est prévue pour ce vendredi, dans la matinée.

En raison des vents forts, plusieurs routes sont bloquées en Meurthe-et-Moselle. A 17h, une quinzaine d'interventions étaient recensées par les services des routes du conseil départemental :

D 952 : Entre Chambley et Waville / Entre Vandières et Norroy-les-Pont-à-Mousson

D904 : Entre Crépey et Goviller / Entre Bernécourt et Flirey

D400 : Entre Foug et Ecrouves / Entre Fréménil et Domèvre-sur-Vezouze

D 191 : Autour de Villey-Saint-Etienne

D570 : Entre Flavigny et Tonnoy

D913 : Entre Ceintrey et Flavigny

D974 : Entre Thuilley-aux-Groseilles et Viterne

D6 : Entre Haroué et Tantonville

D9 : Entre Laneuveville-devant-Bayon et Roville devant-Bayon

D112 : Entre Bayon et Lorey / Entre Ferrières et Ville-en-Verrmois

D67 : Entre Haroué et Vaudeville

En Meurthe-et-Moselle, les pompiers répertorient plus de 80 interventions à 17h30 surtout des tôles envolées, des arbres couchés. A Nancy, rue Charles III, un échafaudage d'un immeuble de cinq étages menace de tomber. Rue Gabriel Mouilleron et rue Siant-Thiébaut des morceaux de zinc menacent de tomber, tout comme à Dombasle et à Lunéville, avenue de Strasbourg. Lunéville où des câbles électriques sont à terre, allée des rouges-gorges. Evidemment il est déconseillé aux particuliers d'intervenir eux-mêmes.