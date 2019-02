La ministre des Transports confirme la construction du CDG Express qui reliera Paris à Roissy en 20 minutes

La ministre des Transports Elisabeth Borne a confirmé mardi la construction du CDG Express, un train rapide devant relier Paris à l'aéroport de Roissy en 20 minutes. Le projet est contesté par de nombreux habitants et élus d'Ile-de-France qui redoutent que les travaux ne perturbent trop le RER B.

Relier Paris à l'aéroport de Roissy en 20 minutes, c’est l'ambition du CDG Express. La ministre des Transports Elisabeth Borne a confirmé mardi que ce train rapide sera construit dans une interview accordée au Parisien. "Le contrat de concession sera signé dans les prochains jours. (...) L'objectif est de mettre en service pour les JO (les jeux Olympiques de 2024, NDLR), mais ça ne se fera pas au détriment des transports du quotidien", a assuré la ministre. "C'est indispensable pour pouvoir donner le coup d'envoi des travaux sans perdre de temps", a-t-elle ajouté, estimant que "le projet de CDG Express est nécessaire pour Paris et pour toute l'Ile-de-France".

Un projet contesté par des élus et usagers du RER B

Le CDG Express doit théoriquement relier, à partir du 1er janvier 2024, la Gare de l'Est, dans le centre de Paris, au terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Le trajet, long de 32 kilomètres, doit durer 20 minutes et coûter 24 euros.

Mais ce projet est contesté par de nombreux habitants et élus d'Ile-de-France qui craignent notamment que les travaux ne perturbent trop les lignes de trains de banlieue au nord de Paris, en particulier le RER B. Dans un courrier adressé au préfet de région Michel Cadot et dont l'AFP a obtenu une copie, une centaine d'élus d'Ile-de-France ont demandé aux autorités "d'abandonner au plus vite" le projet.

Coût du projet : 1,8 milliard d'euros

"Le préfet de région (Michel Cadot) a été chargé d'une mission sur le calendrier des travaux. Il remettra ses conclusions fin mars ou début avril. Il dira clairement quels sont les éventuels ajustements qui pourront être nécessaires dans l'organisation des chantiers", a précisé la ministre au Parisien.

Le projet doit coûter 1,8 milliard d'euros. Plus de 500 millions iront à l'amélioration du RER B promet Elisabeth Borne.

