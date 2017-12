La ministre des Transports demande au PDG de SNCF Réseau une nouvelle organisation pour gérer les grands travaux

Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, a été reçu lundi matin par la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, pour évoquer l’interruption totale du trafic survenue dimanche en Gare Montparnasse. Il devra lui remettre d'ici dimanche une nouvelle organisation de la gestion des grands travaux.

Alors que le trafic a repris lundi matin gare Montparnasse à Paris, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a reçu à 9h Patrick Jeantet, Président directeur général de SNCF Réseau. Elle voulait des explications sur l'incident qui a obligé la SNCF à arrêter le trafic dimanche Gare Montparnasse.

Il a été confirmé que cet incident a été causé par un dysfonctionnement informatique sur un poste d’aiguillage, détecté à l’issue de travaux réalisés sur ce poste durant le week-end, et qui n’a donc pas permis une reprise de la circulation des trains.

La ministre demande des changements d'ici la fin de la semaine

Elisabeth Borne a rappelé que "ce nouvel incident ne pouvait être toléré, alors que ces travaux étaient pourtant prévus de longue date".

Elle a demandé à Patrick Jeantet de lui présenter "d’ici la fin de la semaine une nouvelle organisation et un nouveau management de la gestion des grands travaux et de l’ingénierie, qui permettent de fiabiliser la réalisation de ces programmes de travaux et la reprise des circulations".

SNCF Réseau lance un audit

SNCF Réseau a décidé de lancer immédiatement "un audit de ses programmes de tests et de remise en service à la fin des grands chantiers".

Après l’incident du mois de juillet, la SNCF avait présenté le programme Rob.In. D'ici 2020, ce programme est destiné à apporter des améliorations à la fois sur la robustesse et pour l’information des voyageurs qui selon l'aveu même de Patrick Jeantet n'a pas été à la hauteur dimanche .

La ministre a demandé à la SNCF d’accélérer la mise en œuvre de ce programme, "qui sera déployé à partir du 1er janvier 2018 et dont il devra être rendu compte régulièrement devant les conseils de surveillance et d’administration du groupe public ferroviaire".