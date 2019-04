La ministre des Transports, Elisabeth Borne, au Mans ce jeudi

Le Mans, France

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, est au Mans ce jeudi 11 avril 2019. Parmi les dossiers locaux relevant de son ministère : celui des nuisances sonores de la ligne à grande vitesse (LGV) et les inquiétudes des riverains sarthois. Cependant ce n'est pas le sujet de la visite d'Elisabeth Borne dans la Sarthe.

Elisabeth Borne intervient ce jeudi au congrès de la fédération générale des transports et de l'équipement. Cette fédération CFDT rassemble la fédération des cheminots du syndicat, la fédération transports (route, urbains, aériens, autoroutes, remontée mécanique et ports et docks), la fédération des gens de mer et celle de l'habitat et de l'équipement.