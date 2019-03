La ministre des Transports dans le Tarn ce lundi

Castres, France

Visite ministérielle dans le Tarn ce lundi. La ministre des transports, Élisabeth Borne, est attendue à Castres ce lundi 2 mars. Elle doit se rendre à 15h à la sous-préfecture du Tarn pour parler du désenclavement du sud du département. Elle se rendra ensuite au siège du groupe pharmaceutique Pierre Fabre à Catsres, deuxième employeur de la région, pour évoquer des déplacements domiciles-travail.

L'aéroport Castres-Mazamet et la future A69 au cœur du déplacement

Mais nul doute que les questions de l’autoroute Toulouse-Castres et de l'aéroport Castres-Mazamet seront au centre des échanges lors de cette journée.

Pour le projet de la future A69, il est acté. L'autoroute doit ouvrir en 2023. Le dossier a été validé par la ministre. Mais le Président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, s'inquiète du respect des délais. "On a trop vu parfois des projets où ils n'ont pas été respectés, s'inquiète-t-il. Je crois qu'aujourd'hui des engagements ont été pris. Maintenant il faut que ce projet voie le jour le plus rapidement possible."

Un déplacement avant l'examen par le Parlement du projet de loi d'orientation des mobilités

Quant à l'aéroport, il enregistre un déficit de 3 millions d'euros chaque année. Christophe Ramond attend que l'Etat participe à son financement comme il le faisait les années précédentes. Sur ce sujet, Élisabeth Borne va sans doute rappeler que l'Etat a déjà donné un coup de pouce avec une enveloppe à la région qui gère les aéroports.

Ce déplacement a lieu à deux jours du début de l'examen par le Parlement du projet de loi d'orientation des mobilités où les questions de desserte et de désenclavement sont abordé et dans lequel la future A69 est inscrite.