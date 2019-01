La ministre des transports en Dordogne : débat avec des élus à Mussidan et rencontre avec des gilets jaunes

Elisabeth Borne, la ministre des transports est en visite en Dordogne ce jeudi. Elle se rendra à Mussidan et Bergerac. Au menu: visite du chantier de rénovation de la ligne SNCF Bergerac-Libourne, débat avec les élus et rencontre avec des gilets jaunes.

La ministre des transports, Elisabeth Born se rendra en Dordogne ce jeudi. Une visite placée sous le signe de la SNCF et plus particulièrement de la rénovation en cours de la ligne Bergerac-Libourne. La ministre des transports devrait d'ailleurs arriver de Bordeaux en TER à la gare de Mussidan vers midi. Dans un communiqué le ministère des transports indique "que " les petites lignes ferroviaires" sont essentielles pour de très nombreux voyageurs et les territoires qu'elles desservent et que le gouvernement est déterminé à assurer leur avenir".

Un chantier de 84 millions d'euros

Le chantier de la ligne Bergerac-Libourne a démarré au début du mois de janvier. D'ici septembre, les 62 kilomètres de voies seront rénovés. Le coût de l'opération est de 84 millions d'euros ( 6 millions à la charge des collectivités, 14 millions pour la SNCF, 27 millions pour l'Etat et 35 millions financés par la Région).

Débat avec des élus et rencontre avec des gilets jaunes

La ministre visitera le pôle d'échange multimodale de la gare de Mussidan. Elle participera ensuite vers 12h30 à un débat à la salle Aliénor d'Aquitaine avec des élus, des représentants d'associations et des chefs d'entreprises. A l'occasion de cette rencontre dans le cadre du Grand débat national, le maire de Mussidan lui remettra la synthèse du débat organisé sur sa commune. Elisabeth Born devrait ensuite rencontrer une délégation de gilets jaunes du département. Une information divulguée par les gilets jaunes mais le rendez-vous ne figure pas sur l'agenda de la ministre.

La ministre se rendra ensuite à la gare de Bergerac, toujours dans le cadre de la rénovation de la ligne SNCF Bergerac-Libourne. Elle sera accompagnée par le président de la région, Alain Rousset ainsi que par les présidents des conseils départementaux de la Dordogne et de la Gironde, Germinal Peiro et Jean-Luc Glaize. Le directeur territorial SNCF réseau, Alain Autruffe, sera également présent.