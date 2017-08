La mise en service du prolongement de la ligne 14 du métro fin 2019 "serait un exploit"

Les travaux de prolongement de la ligne 14 du métro ont repris depuis le mois de juillet, la RATP maintient son objectif de mise en service fin 2019.

La fuite a été colmatée au mois de juillet, les travaux de prolongement de la ligne 14 du métro ont pu redémarrer. Ils sont restés suspendus pendant un an après la découverte d'infiltrations en juin et décembre 2016 dans la future grande station de Porte de Clichy. Malgré ce retard, la RATP maintient l'objectif de mise en service pour fin 2019. La régie des transports parisiens a demandé aux entreprises à savoir SYSTRA et le groupement Eiffage-Razel "de déployer des mesures d'accélérations ciblées dès cet été pour limiter les conséquences de cet incident". Autrement dit, la RATP espère que le retard d’une année sera avalé.

Objectif ambitieux

Le problème de l'étanchéité étant réglée, les travaux de terrassement de la station Porte de Clichy ont pu reprendre au mois de juillet. Une fois terminés, le tunnelier pourra redémarrer. Il se trouve actuellement au sud de cette future station.

Sauf que le chemin est encore très long jusqu'à la mairie de Saint-Ouen, qui sera la quatrième et dernière station du prolongement qui permettra de désengorger les rames saturées de la ligne 13. La Fnaut se met à douter : une mise en service dans deux ans et demi "serait un exploit" selon les mots de Michel Babut, vice-président de la fédération des usagers des transports en Ile-de-France après avoir visité le chantier il y a quelques semaines.