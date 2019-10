"Il faudrait être plus radical pour réserver une voie entière sur la rocade bordelaise au co-voiturage"

Bordeaux, France

Nicolas Guenro, le conseiller municipal d'opposition et directeur de Citiz, les voitures en auto-partage à Bordeaux, était ce mardi l'invité de France Bleu Gironde. Il a commenté les propositions du maire Nicolas Florian, pour améliorer les déplacements à Bordeaux. Pour l'élu, les solutions sont incomplètes, les enjeux sont métropolitains et doivent s'organiser bien au delà de Bordeaux. Pour Nicolas Guenro, il faudrait organiser des transports circulaires autour des boulevards, travailler sur l'interconnexion de tout ce qui a été fait comme les lignes B et C du tramway. Enfin le directeur de Citiz aimerait développer les places d'auto-partage pour atteindre 1 000 places à Bordeaux alors qu'il n'en a que 56 aujourd'hui. Quant à la rocade, une seule solution pour diminuer le nombre de voitures : le co-voiturage. Nicolas Guenro estime qu'il faut être plus radical et réserver une voie entière au co-voiturage.