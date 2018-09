Nantes, France

Vélo, tramway, bus, covoiturage, la métropole nantaise offre plusieurs solutions alternatives de transport. Les Rendez-vous mobilité sont l’occasion de (re)découvrir ces modes de transport qui permettent de se déplacer facilement tout en favorisant le développement durable.

Au programme de ce rendez-vous, vous pourrez tester le fameux vélo en libre-service biclooplus. L’association Place au Vélo propose la vérification et le marquage des bicyclettes et une bourse au vélo, place Viarme, ce samedi.

L’autopartage sera aussi à l’honneur avec le réseau Marguerite qui enrichit son offre avec de nouvelles stations, sans oublier le co-voiturage avec le lancement d’un nouveau site baptisé Ouestgo.

Les rendez-vous de la mobilité, c’est jusqu’au samedi 22 septembre, de 11h à 18h, place du Commerce à Nantes.

