La mortalité routière a fortement augmenté en juin

Selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière révélés ce lundi, le nombre de morts sur les routes a augmenté de 15,4% entre juin 2016 et juin 2017, et de 1,1% sur les douze derniers mois.

Sur les douze derniers mois, la mortalité routière a augmenté de 1,1%, ce qui représente 40 personnes décédées en plus, a annoncé ce lundi l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Quelque 329 personnes ont été tuées sur les routes de France en juin, contre 285 en juin 2016.

En comparaison, cela représente donc 15,4% de morts en plus en juin 2017 qu'en juin 2016. "Cette tendance haussière est également constatée sur le deuxième trimestre 2017" par rapport à la même période l'année passée, selon l'ONISR. Il y a eu sur cette période "910 personnes décédées contre 822, soit +10,7%".

En cause essentiellement sur ces accidents : la vitesse excessive, et l'alcool, qui est impliqué dans 29% des accidents mortels. Pour les périodes estivales à venir, l'ONISR préconise la plus grand vigilance et note que la présence des forces de l'ordre sera renforcée pour les gros week-ends de juillet et août : le week-end prochain, "14.000 policiers et gendarmes procéderont à des contrôles renforcés", précise l'observatoire.