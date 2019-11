La N102 toujours coupée, la déviation elle aussi perturbée suite au séisme du Teil

Le Teil, France

Sur la route départementale 107 qui relie Viviers à Alba-la-Romaine, "on est probablement passé de 6 000 à 10 voire 15 000 véhicules par jour" dit-on du côté du département de l'Ardèche. Un constat partagé par le maire de Saint-Thomé, qui ne peut pas faire grand chose face à cette situation. Ses habitants le comprennent bien même s'il dit recevoir depuis quelques jours des courriers et des mails d'automobilistes agacés. Car aux heures de pointe, le trafic est extrêmement dense : les nombreux poids lourds, obligés de prendre cette déviation, se croisent sur une route relativement étroite et surtout la circulation se fait sur une voie, sur 300 mètres. En cause, deux maisons qui risquent de s'effondrer sur la route, conséquence du tremblement de terre. Une situation qui ne sera pas réglée "avant plusieurs semaines voire plusieurs mois" selon le maire de Saint-Thomé.

Plus au nord, concernant la N102, c'est le statu quo. Route coupée au niveau du Teil, les experts sont toujours en train d'examiner la dizaine de maisons fragilisées par le séisme. À cette heure, aucune date de réouverture n'est fixée. Lorsque ce sera le cas, les automobilistes circuleront uniquement sur une voie, interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.