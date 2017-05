La N145 rouvre dès ce soir entre la Creuse et Bellac

La N145 rouvre dès ce mardi soir à 20h entre le carrefour de la Croisière (Creuse) et Bellac (Haute-Vienne). La route était coupée dans les deux sens depuis le 3 avril pour des travaux de réfection de la chaussée.

Le chantier aura duré trois jours de moins que prévu : réouverture le 16 mai au lieu du 19 mai comme prévu initialement par la DIRCO (Direction des routes du centre-ouest), "nous prévoyons toujours une marge au cas où une machine tomberait en panne ou que la météo nous empêcherait de travailler", déclare l'un des porte-paroles, "mais finalement, nous n'avons eu aucun problème et nous finissons en avance."

La chaussée rénovée sur 13 km

Les travaux ont consisté à rénover la couche de soutien et la couche de roulement sur 13 km, les accotements ont aussi été stabilisés, la partie herbée a été remplacée par une surface plus stable afin de permettre des manœuvres d'évitement aux véhicules qui circulent sur cet axe, "on garde mieux le contrôle en cas d'écart de trajectoire". En tout, une soixantaine d'ouvriers ont été mobilisés jour et nuit pendant les travaux d'un montant de huit millions d'euros. "Des travaux d'assez grande ampleur comme on en voit tous les 15 à 20 ans seulement", complète le même porte-parole, "car il a quand même fallu couper une nationale dans les deux sens pendant plus d'un mois".

L'axe est emprunté par 7.600 véhicules par jour et s'intègre au sein de la RCEA (la Route Centre Europe Atlantique). Pendant la durée du chantier, les véhicules devaient emprunter un détour de 70 km via l'A20 et la N147 en passant au nord de Limoges (à Couzeix).

