La Nationale 116 doit rouvrir "entre le 18 et le 22 mai"

La nationale 116 est impraticable depuis trois mois entre Fontpédrouse et Sauto, dans les Pyrénées-Orientales

Coupé en deux depuis plus de trois mois, le département des Pyrénées-Orientales sera bientôt réunifié ! La réouverture de la nationale 116 "en alternat, est annoncée entre le 18 et le 22 mai", indique le sous-préfet de Prades dans un courrier adressé aux élus qui participent au comité de suivi des travaux. "Les travaux avancent bien sur les deux chantiers, du Pallat et de Riubanys".

Cette route vitale pour l'économie des Pyrénées-Orientales est totalement coupée depuis depuis le début du mois de février au dessus de Fontpédrouse, suite à un mouvement de terrain provoqué par la tempête Gloria.

Les travaux de reconstruction de la chaussée, interrompus au début du confinement, ont repris le 30 mars avec des mesures de sécurité sanitaire renforcées.

