La nationale 22 rouvre en fin de semaine, entre la France et l'Andorre

L'annonce a été faite ce lundi à Toulouse. Le préfet de la région Occitanie et le chef du gouvernement andorran indiquent que la nationale 22 rouvrira en fin de semaine, au plus tard ce vendredi.

L'Hospitalet-prés-l'Andorre, France

C'est un soulagement. Vous allez pouvoir passer le week-end en Andorre et y faire vos courses. La RN 22, seule route d'accès à la principauté, doit rouvrir d'ici vendredi, au plus tard. Les autorités prévoyaient au départ une fermeture de la route pendant un mois environ, mais elles ont finalement annoncé le contraire ce lundi. Il y a deux semaines, la fermeture avait été décidée en urgence à partir de L'Hospitalet-prés-l'Andorre et de Porta, à cause d'un glissement de terrain à proximité du poste de douane. La première phase de travaux a permis de déblayer 20.000 m³ de décombres. C'est l'équivalent de 1.000 camions.

La route est provisoirement élargie pour permettre la circulation dès ce vendredi dans les deux sens. Cependant, vous ne pourrez rouler qu'à 30 km/h, la zone de travaux restant fragile. Des blocs de béton de 3 mètres de haut sont positionnés pour sécuriser la route au milieu de la chaussée.

Les travaux continuent

Une nouvelle phase de travaux commence cette semaine. Il s'agit également de trouver des points de stockage des déblais. Pour l'instant, trois sites français sont utilisés mais les autorités réfléchissent à recycler ces matériaux en circuit court. L'Andorre se dit prête à en récupérer 25% sur son territoire.

Lundi 13 mai 2019, @PrefetOccitanie a reçu Antoni Marti, @GovernAndorra pour évoquer l’avancement des travaux sur la RN22 et annoncer la réouverture de l' accès à la principauté, dans les deux sens, dès le vendredi 17 mai après-midi. #DIRSO ▶️https://t.co/1ib8OgnzUy — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) May 13, 2019

La première phase de travaux, qui permet la réouverture de la nationale, a déjà coûté 1 million d'euros à la France. Il est trop tôt pour évaluer le coût des prochaines étapes.

200.000 visiteurs en Andorre en mai

La bonne nouvelle rassure la principauté. Le mois de mai représente 8% des visites annuelles. "Et la société économique du Pas de la Case représente 21% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Andorre", précise le chef du gouvernement andorran, Antoni Martí.

Depuis deux semaines, les fumeurs achetaient leurs cigarettes en France, pour le plus grand bonheur des buralistes ariégeois, notamment.