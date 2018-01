Trois portions de route en France ont mené cette expérimentation, dans l'Yonne, en Haute-Saône, et donc dans la Drôme. Sur 18 kilomètres entre Gervans et le péage d'autoroute Valence Nord, la Nationale 7 est limitée à 80 km/h depuis le 1er juillet 2015.

Ce tronçon avait été choisi parce que particulièrement accidentogène expliquait le Préfet de la Drôme de l'époque, Didier Lauga: "en 10 ans, entre 2005 et 2014, nous avons eu 64 accidents et 11 tués."

Deux ans et demi après le début de l'expérimentation, aucun bilan chiffré n'a été communiqué. Plusieurs élus locaux le réclament au Premier Ministre: Gilbert Bouchet, sénateur de la Drôme; Mathieu Darnaud et Jacques Genest, sénateurs de l'Ardèche; Fabrice Brun, député de l'Ardèche.

Des habitués de cette portion de Nationale 7 constatent que la limitation à 80km/h n'est pas toujours respectée par les automobilistes.

Je suis plutôt à 90 oui, et je me fais doubler. Je ne vois pas l'intérêt d'être à 80 km/h sur une route de cette qualité, sur une petite départementale pourquoi pas. Il y a juste le radar au milieu qui nous fait ralentir un peu - Romain, sur la Nationale 7 au moins une fois par semaine

Certains usagers ne sont pas convaincus par l'argument sur les vies épargnées. D'après la Sécurité routière, abaisser de 10 km/h permettrait de sauver entre 200 et 400 vies par an.

Quand il y a des accidents, c'est qu'il y a des cons qui roulaient trop vite. Pas à 90. Plus vite que ça. - Michel, un habitué de la Nationale 7

Quand il y a un impact à 80km/h, il est moins fort ; mais à ce moment là, on descend à 60 à l'heure et on divise encore par deux le nombre de tués - Lucien Bonnet, ancien maire de Pont de l'Isère