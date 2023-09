La Nationale 77 entre Auxerre et Villeneuve-Saint-Salves, fermée jusqu'au 12 septembre

Dès ce lundi 4 septembre, la RN 77 entre Auxerre et Villeneuve-Saint-Salves, est fermée dans les deux sens de circulation, en raison de travaux. Pour celles et ceux empruntant cette route quotidiennement, deux déviations sont mises en place, dont une qui part du giratoire de Jonches jusqu’au nord de Pontigny et inversement.

Les travaux doivent durer jusqu'au 15 septembre inclus.