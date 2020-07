La Nationale 88 coupée en Lozère, un camion transportant des yaourts s'est renversé

Un camion frigorifique transportant des yaourts s’est couché au niveau de la commune de Pelouse, en Lozère. Les opérations de relevage débutent ce mercredi matin, avec une grue de 40 tonnes.

Elles nécessitent une coupure de la circulation. Le temps de l'organisation, une déviation est en place pour les voitures via Allenc (par la RD27) et un stockage des poids lourds est prévus à Langogne et à La Jaline.

La durée de la coupure est estimée à une heure et demie.