La navette autonome a trouvé son public en Brenne

La navette électrique est autonome et fonctionne sans conducteur. Elle peut aller jusqu'à 45 km/h.

Pendant six mois, le petit véhicule sans chauffeur a arpenté les routes entre Mezières-en-Brenne, Azay-le Ferron et Paulnay. Et il a fini par convaincre des Brennous à l'emprunter pour des usages du quotidien. Au total, il aura transporter 1.250 personnes.

ⓘ Publicité

Cette expérimentation, unique en Europe, a été l'objet de nombreuses études. "Au départ, ce mode de transport autonome était plutôt pensé pour être déployé en ville, sur le "dernier kilomètre" par exemple. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il avait toute sa place en campagne, et qu'il était encore plus utile pour les ruraux" explique Philippe Vezin, coordinateur de projet de l'expérimentation de la navette autonome.

Le maire de Paulnay, vice-président de la communauté de commune Coeur de Brenne, Sébastien Lalange, a suivi de près cette expérimentation et il est convaincu que la navette pourrait rendre de **nombreux service "**aux personnes âgées mais aussi aux jeunes, qui rencontrent aussi des problèmes de mobilité dans les zones rurales mal desservies par les transports en commun". Il pense même déjà à de nouveaux usages qui n'ont pas encore été testés : "pourquoi pas se servir de la navette pour transporter de petits colis, comme des médicaments d'une pharmacie vers un particulier par exemple".

Alternative à la voiture sur les petits trajets

A l'heure de la crise écologique et de la hausse des prix des carburants, cette navette aurait toute sa place dans le panel des transports publics mis à disposition des usagers insiste Philippe Vezin. "Nous n'avons pas encore tout mesuré, mais l'impact en terme de climat, de commerces de proximité, de nombres de véhicules sur la route... est important".

Restent tout de même quelques difficultés relevées par Magali Pierre, sociologue pour EDF. Elle a étudié le non-usage de la navette. "Au départ, on pensait que l'aspect sans chauffeur pouvait être un frein. Mais finalement ce n'est pas avéré. Ce qui a pu être relevé par les usagers qui n'ont pas choisi de prendre la navette, c'est davantage un problème de desserte, de lieux des arrêts ou bien d'horaires du service".

Même constat pour Sébastien Lalange : "Si nous devions pérenniser le service, il faudrait sans doute desservir des zones de grands services comme le Blanc. Ce serait très utile".

Cette expérimentation en Brenne a donné lieu à la réalisation de nombreuses études qui seront désormais analysées un peu partout en Europe en vue de développer ce mode de transport. "L'Allemagne s'est montrée très intéressée et est venu voir ce que nous faisions. Il y a un réel intérêt pour les possibilités offertes par ce mode de transport" conclut Philippe Vézin. De son côté, Coeur de Brenne espère pouvoir revoir un jour un tel service s'installer, cette fois durablement, sur les routes de son territoire.