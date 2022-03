La navette autonome dans la Brenne se prépare à son lancement, au mois de juin

Une navette autonome est prévue sur une portion de routes départementales de la Brenne, afin d'assurer des liaisons entre plusieurs communes. La mise en service est prévue pour le mois de juin sur les 17 kilomètres de circuit. France Bleu Berry fait le point avec Jean-Bernard Constant, responsable numérique Cœur de Brenne et en charge du projet.

Lancement en deux phases, premiers passagers en juin

Cela fait désormais trois ans que les habitants de Saint-Michel-en-Brenne, Paulnay, Migné, Azay-le-Ferron, Mézières-en-Brenne et Martizay entendent parler de la navette autonome qui doit assurer plusieurs trajets entre les communes. "Mais jusque-là, il n'y avait aucun élément concret, puisque qu'il fallait travailler avec un consortium (...) ils n'ont pas vraiment vu quoi que ce soit sur le territoire" explique Jean-Bernard Constant. Mais, au début du mois de février, ils ont pu voir des changements sur les routes concernées : changement de sens sur certaines portions pour faciliter la circulation de la navette, mise en place de panneaux... Une cartographie est aussi en cours d'élaboration.

Il ne manque plus que l'autorisation du Ministère qui devrait arriver sous peu, et en avril, la navette pourra commencer à rouler. En mai, une "marche à blanc" sera organisée, c'est-à-dire qu'elle suivra son trajets programmé, avec des arrêts, mais à vide. Les premiers passagers, eux, pourront monter à bord au mois de juin. L'expérimentation, la seule en France et en Europe sur une route rurale, doit durer six mois, pendant lesquels les usagers pourront emprunter la navette sans chauffeur gratuitement.

Jean-Bernard Constant, responsable numérique Cœur de Brenne et en charge du projet de navette autonome en Brenne Copier

Environ quatre allers-retours par jour

Les réunion de cette semaine, à destination des habitants, servent d'abord à répondre aux questions qu'ils peuvent avoir sur cette navette. Beaucoup portent sur la sécurité d'une telle technologie, autonome. Et, surtout, ils sont invités à donner leur avis sur les horaires et fréquences du passage. "Globalement, on va être à quatre allers-retours par jour" explique Jean-Bernard Constant, "mais on veut les corréler sur des usages précis. On densifiera les passages pour le marché du mardi matin à Martizay, par exemple, et en fonction les horaires des maisons médicales, ou des éventuels rendez-vous sportifs". A l'issue des réunions, les citoyens peuvent donc remplir un papier avec leurs suggestions.

On va adapter les passages pour que les gens se sentent vraiment concernés par l'utilisation de cette navette

Cœur de Brenne travaille aussi avec Destination Brenne pour éventuellement proposer, à terme un circuit touristique en navette autonome, qui permettrait de visiter le secteur.