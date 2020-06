La navette estivale de Saint-Guilhem-le-Désert reprend du service

Ca sent l'été. Les navettes gratuites de Saint Guilhem-le-Désert (Hérault) reprennent du service à compter de ce samedi 6 juin.

L'été arrive et l'accès aux sites autour de Saint Guilhem-le-Désert est réglementé. À compter de ce samedi 6 juin, la navette de Saint-Guilhem-le-Désert circulera tous les week-ends, puis tous les jours en juillet et en août. Et elle sont gratuites.

Ces navettes partent de la Maison du Grand Site et desservent le Pont du Diable, les grottes de Clamouse et Saint-Guilhem-le-Désert .

Toutes les 30 minutes en juin de 11h à 17h30

Toutes les 15 minutes en juillet et août de 10h à 21h

Puis toutes les 30 minutes de 20h45 à 23h.

Cette navette est gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ces navettes ont transporté 91.000 voyageurs durant l’été 2019.