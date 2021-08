La navette gratuite entre Vannes et Josselin circule tous les mercredis jusqu'au 15 septembre

Ils ont décidé de laisser la voiture au garage ce mercredi matin. Roger et ses amis attendent patiemment devant le bus qui les mènera à Josselin, une commune à 45 km au nord de Vannes. "Cela nous évite de prendre la voiture", explique Roger, un habitant de Vannes, "nous sommes tranquilles pour partir et nous revenons à 18 heures, c'est parfait."

Cette navette est un dispositif mis en place pour la deuxième année consécutive par la mairie de Josselin. Le bus circule tous les mercredi entre Vannes et Josselin du 14 juillet au 15 septembre inclus. "Ce dispositif a été mis en place, grâce ou à cause du covid, puisque l'an dernier on avait essayé d'accompagner la relance de la saison touristique à Josselin. Parmi les choses initiés il y avait cette navette gratuite", explique Jacques Noël, élu à la ville de Josselin, chargé de la sécurité et du tourisme.

Un investissement de 3.000 euros de la ville de Josselin qui entend poursuivre trois objectifs : renforcer l'attractivité de la ville, attirer les touristes et les vannetais vers l'intérieur des terres et les encourager à changer de moyen de transport. Une initiative aussi saluée par la mairie de vannes. "Il faut ouvrir les connaissances de nos touristes sur l'ensemble du territoire, il y a des pépites dans les terres. Il faut être solidaire, ce n'est pas une perte touristique pour nous, cette navette participe à la valorisation d'un territoire dans sa globalité", assure Anne Le Hénnanf, première adjointe à la mairie de Vannes.

Les passagers peuvent emprunter la navette sans inscription et dans la limite des places disponibles. Départ à 9 h, du Parc Chorus à Vannes et pour le retour vers Vannes, départ à 18 h, parking de l’Aiguillon à Josselin, pour une arrivée vers 19 h.