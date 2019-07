Vosges : une navette reprend du service entre Vittel et Contrexéville

Suspendues depuis la fin de l'année dernière, les rotations de la navette "Navig'Eaux" reprennent entre Vittel et Contrexéville dans les Vosges. Deux trajets allers-retours quotidiens et 19 arrêts desservis en période estivale.

Pour des raisons techniques et réglementaires, les rotations étaient suspendues depuis la fin de l'année dernière. A la demande des populations de Vittel et de Contrexéville, la navette "Navig'Eaux" reprend du service ce mardi 16 juillet. L'appel d'offre passé il y a seulement un mois et demi a été remporté par la société "Prêt à Partir" de Neufchâteau. Le mini-bus neuf peut transporter huit personnes hors chauffeur.

Deux trajets allers-retours sont proposés quotidiennement, sauf le lundi, en période estivale. De 9H00 à 12H15 et de 13H30 à 17H45. 19 arrêts sont desservis à Vittel et Contrexéville. Les tarifs sont inchangés depuis 2017. A savoir 2 euros le ticket pour un trajet et 15 euros pour un carnet de 10 tickets. En tarif réduit le coût est de 1 euro pour 1 trajet et 8 euros pour le carnet de 10 tickets. Gratuité pour les enfants jusqu'à 10 ans.

Un budget de 19 900 euros partagé entre les 2 villes. Une effort non négligeable et non-rentable puisque les recettes pour l'ensemble s'établissent à 4 800 euros.