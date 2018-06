Loire-Atlantique, France

Si la traversée du pont de Saint-Nazaire (long de 3, 3 km) n'est pas interdite aux vélos, elle est vivement déconseillée pour des raisons de sécurité. La place laissée aux vélos est réduite, le trafic est souvent dense, les camions sont nombreux; ce à quoi il faut ajouter un bon dénivelé.

2 168 passages enregistrés l'an dernier

D'où l'idée du Conseil Départemental de Loire-Atlantique d'expérimenter cette navette. L'an dernier, du 1er juillet au 31 août, 2 168 passages ont été enregistrés. Les cyclotouristes qui parcourent "la Loire à vélo" ou "Vélocéan" sont relativement nombreux mais on rencontre aussi des vacanciers qui sont ravis de pouvoir découvrir à vélo l'autre rive de la Loire, sans avoir à se faire des frayeurs sur le pont.

Je m'imagine mal sur le bord, là, à vélo près des camions. C'est rassurant d'être dans la navette, en plus c'est gratuit" Marie, en vacances à Saint-Brévin-Les-Pins.

Elle est super la navette parce que ce n'est pas sécurisant à vélo. La voie cyclable est étroite. En plus, à bord de la navette on rencontre d'autres cyclotouristes" Yannick sur son vélo depuis 17 jours est parti de Lyon

Cyclotouristes, Arsène et Yannick se sont rencontrés à bord de la navette © Radio France - Anne Patinec

9 rotations quotidiennes

Jusqu'au 9 septembre, neuf rotations sont proposées tous les jours avec un départ toutes les heures de Saint-Nazaire et de Saint-Brévin-Les-Pins à Mindin. La remorque peut embarquer huit vélos et le fourgon huit personnes, sans réservation. Yannick, le conducteur, n'hésite pas à donner des conseils pratiques aux passagers. Le trajet est gratuit. Premier départ à 9 heures à Saint-Nazaire (boulevard des apprentis) et dernier retour à 19 heures, au départ de Mindin.