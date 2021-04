La navette fluviale reprend du service ce samedi entre Vichy et Bellerive-sur-Allier

Comme un air de printemps. La Mouette II propose des traversées gratuites entre Vichy et Bellerive-sur-Allier. Fréquences, horaires, contraintes sanitaires, on vous dit. Embarquement imminent.

La navette fluviale reprend du service et assurera à nouveau la traversée entre les rives droite et gauche du Lac d’Allier. À partir de ce samedi 1er mai et jusqu'en octobre prochain, La Mouette II effectuera des navettes gratuites régulières entre la Rotonde à Vichy, en rive droite, et la Marina à Bellerive-sur-Allier, en rive gauche. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore prise, sachez que c'est gratuit.

Jauge réduite

Crise sanitaire oblige, la capacité d'accueil a été réduite. Les bateaux peuvent accueillir six passagers (un siège sur deux étant condamné et transporter deux à trois poussettes ou vélos. Précision : le port du masque obligatoire. Les quais permettent aux personnes à mobilité réduite (en fauteuil roulant notamment) d’embarquer et de rejoindre les places à bord qui leur sont réservées.

Calendrier et horaires

Le calendrier est désormais connu. Pas de navette prévue le lundi, ni le mardi matin avant la période estivale. Pour le reste, elle naviguera le mardi après-midi de 14h à 18h30, puis du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Pendant les grandes vacances (juillet-août), la Mouette II va accélérer la cadence. Il sera en service 7j/7 de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h30. Seules les crues ou les compétitions organisées sur le plan d'eau pourront entraîner une interdiction de naviguer.

Saison 2020 en chiffres