PHOTOS - La navigation est compliquée en ce moment dans l'Yonne

En raison de la sécheresse, le canal de Bourgogne est fermé depuis le 26 juillet comme plusieurs autres canaux des départements voisins. A cela s'ajoute un autre problème, l'écluse de Villeneuve-sur-Yonne est hors d'usage depuis près d'un mois. Et plusieurs bateaux sont coincés de part et d'autre.

Villeneuve-sur-Yonne, France

Une écluse fermée et des plaisanciers comme des mariniers, coincés à ses portes, comme celui de Claude : "on vient de Rouen. On avait prévu d'aller jusqu'à Auxerre, malheureusement bloqués à l'écluse de Villeneuve. Donc on est là, avec des amis qui sont venus nous rejoindre en camping-car. Puis du coup on ne pourra pas aller jusqu'à Auxerre."

A la porte de l'écluse depuis un mois

De l'autre côté de l'écluse, côté amont, la situation est beaucoup plus tendue pour Ghislain : "on est coincés à l'écluse de Villeneuve depuis déjà un mois. Je devais repartir le premier août. Je ne peux pas laisser mon bateau ici, il n'y a pas de place d'hivernage."

A Villeneuve-sur-Yonne, des péniches et des bateaux de plaisance ne peuvent pas repartir vers l'aval de l'écluse en direction de Paris © Radio France - Renaud Candelier

Un marinier obligé de retarder un contrat

Le problème, c'est ce que plaisancier est aussi marinier dans le Nord et il aurait dû reprendre le travail il y a déjà deux semaines : "ça me pénalise. Je ne peux pas travailler avec mon bateau. J'ai un contrat qui est reporté, mais je ne peux pas reporter comme ça tous les jours."

Une écluse en bois vieille de cinquante ans

A Villeneuve-sur-Yonne, la porte aval de l'écluse, en bois, est endommagée et manifestement en mauvais état. Et tout le monde le savait regrette Claude : "on paie des vignettes. Moi je paie 518 euros par an pour pouvoir naviguer dans toute la France et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'entretien d'écluses. Quand on pense que les portes de l'écluse ont cinquante ans. C'est une honte !"

Les vantaux en bois de l'écluse de Villeneuve-sur-Yonne sont manifestement en mauvais état © Radio France - Renaud Candelier

L'écluse risque d'être fermée jusqu'à cet hiver

Un responsable de VNF (Voies Navigables de France) est attendu ce lundi à Villeneuve-sur-Yonne pour tenter de débloquer la situation. Les travaux de réparation sur l'écluse devraient avoir lieu à partir de fin octobre avec le début du chômage de la rivière. L'appel d'offre lancé par VNF a été fait au mois d'avril. L'écluse pourrait rester hors d'usage jusqu'au mois de décembre.

Par ailleurs, de nombreux autres canaux (Briare, Centre et latéral à la Loire) sont actuellement ferrmés, limitant fortement la navigation de plaisance en Bourgogne et région Centre.