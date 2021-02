La neige arrive en Normandie : vigilance sur les routes

D'importantes chutes de neige sont attendues, ce mardi soir, en Normandie. Les poids-lourds sont interdits sur la RN 13 et l'A 84. Les transports scolaires ne circuleront pas, ce mercredi, dans le Calvados, l'Orne, la Manche et l'Eure.

"La neige arrive par l'Ouest", nous dit Météo France. Le Calvados et l'Orne sont en vigilance orange neige-verglas. Plusieurs centimètres de neige sont attendus, ce mardi soir.

Les premiers flocons vont arriver par le sud-Manche. Ces chutes de neige vont ensuite s'intensifier à partir de 21 h ce mardi soir jusqu'à 3 h du matin environ. Plus au sud, sur l'axe allant d'Avranches à Orbec , en passant par Vire et Falaise, comptez une dizaine de centimètres, et jusqu'à 15 centimètres dans l'Orne ! La couche sera moins épaisse dans le nord du Calvados et sur la côte : 2 à 3 cm.

Poids-lourds interdits dans la Manche

Par mesure de prévention, la préfecture de la Manche interdit la circulation des poids-lourds, ce mardi soir, sur la RN 13 et l'autoroute A 84, à destination et en provenance de Caen. Un parking de 240 places leur a été réservé, en cas de besoin, à Guilberville. Même chose dans l'Orne, avec une aire de stockage sur la RN 12, à hauteur de Valframbert.

La neige pourrait tenir au sol, compte-tenu des températures très basses. Le thermomètre devrait descendre jusqu'à - 6°, dans la nuit. Les chaussées risquent d'être glissantes. La plus grande prudence est recommandée.

Et comme indiqué dans cet article, il n'y aura pas de transports scolaires, ce mercredi, dans le Calvados, l'Orne, la Manche et l'Eure. Seules quelques lignes commerciales circuleront, dans le Calvados.