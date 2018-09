Depuis 19 heures, pour toute la nuit de ce dimanche 29 septembre, en Savoie, deux cols sont fermés : Galibier et Iseran

Col de l'Iseran, Bonneval-sur-Arc, France

En raison des chutes de neige annoncées dans la nuit de dimanche à lundi, le PC Osiris basé à Albertville et qui observe l'état des routes, nous a prévenus que deux cols ferment à partir de 19 heures. Des fermetures "à titre préventif" pour cette nuit concernent le col de l'Iseran et également le tunnel et le col du Galibier.