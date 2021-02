Météo : la neige attendue dès mardi soir sur le Loiret

Météo France annonce de la neige à partir de mardi soir sur le Loiret et une partie du Nord de la France. Il pourrait tomber entre 1 et 4 cm sur le département. Et, avec les températures légèrement négatives, cette neige risque de tenir au sol mercredi matin.

Pour la 2ème fois depuis le début de l'année 2021, le Loiret va revêtir son manteau blanc dans les heures qui viennent. Météo France annonce un épisode neigeux à partir de mardi soir et pendant la nuit de mardi à mercredi. " On a une perturbation qui remonte par le Sud-Ouest et qui entre en conflit avec de l'air froid venu du Nord. La jonction de ces 2 évènements va donner des chutes de neige " explique Alain Lambert, prévisionniste au centre Météo France de Bourges.

De 1 à 4 centimètres mercredi matin sur le Loiret

Selon les prévisions de Météo France, ce sont entre 1 et 4 cm de neige qui pourraient tomber sur le Loiret, du Nord au Sud. Avec les températures négatives mercredi matin , entre -3 degrés et -1 degré, cette neige pourrait bien tenir au sol. Il faudra donc être extrêmement prudent mercredi matin sur les routes.

Jusqu'à moins 7 degrés entre mercredi et jeudi

Après le passage de cette perturbation, un nouveau courant d'air froid va s'engouffrer sur le Loiret. La neige pourrait tenir par endroits. Cela va accentuer aussi la baisse des températures dans la nuit de mercredi à jeudi. " On sera sur des températures autour de moins 5 degrés, mais localement ça pourra descendre à moins 6, moins 7" explique Alain Lambert.

Un épisode hivernal classique ?

Maintenant, cet épisode hivernal n'a rien d'exceptionnel insiste le météorologue, " l'an passé, on n'a pas connu un tel épisode sur le Loiret. Mais on retrouve ça sur d'autres hivers donc non, pour un mois de février, ça n'a rien d'exceptionnel".