La neige complique la circulation en Sud Ardèche

C'est à partir de Rosières et jusqu'au Gard que la neige complique la circulation. Il est tombé une bonne dizaine de centimètres de neige sur le secteur de Joyeuse et Lablachère. Selon le maire de Lablachère Jean-Pierre Laporte, "cela fait des années que ça n'est pas arrivé". En raison de cette chaussée enneigée, deux camions se sont mis en travers sur la départementale 104 dans la côte Notre-Dame. Le deuxième, un camion-citerne, est toujours en cours de dégagement ce lundi après-midi.

Des routes très glissantes

La circulation est quasi-impossible sur le secteur de Valgorge (la départementale 24) signale également le service des routes du département de l'Ardèche. A Largentière, il est tombé environ 5 centimètres de neige mais "les routes sont très glissantes" explique le maire Jean-Roger Durand qui conseille aux habitants de rester chez eux, surtout en soirée. Les poids lourds sont interdits sur la D104 de Largentière jusqu'au Gard.

Equipements spéciaux obligatoires au col de l'Escrinet

Le col de l'Escrinet entre Aubenas et Privas est également fermé aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes à partir de 16h30 entre Saint-Etienne-de-Boulogne et Veyras et pour les voitures, les équipements spéciaux sont obligatoires. Cet arrêté est valable au moins jusqu'à mardi matin 8 heures. Le déneigement est également en cours sur des secteurs plus habituels au-dessus de 600 mètres d'altitude et sur la montagne ardéchoise et les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules sur la Nationale 102 entre Mayres et la limite avec la Haute-Loire.