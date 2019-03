La neige fait son retour en Franche-Comté : circulation difficile dans le Haut-Doubs et le Jura

Ca glisse ce lundi sur les routes de la région. Les intempéries de la matinée (pluie neige et grêle) ont rendu la circulation difficile dans plusieurs secteurs, sur la RN57 dans le Haut-Doubs et la RN83 dans le Jura.

Pontarlier, France

Entre pluie neige et grêle, un cocktail plutôt frappé rend la circulation difficile ce lundi dans de nombreux secteurs de la Franche-Comté. La neige est par exemple tombée ce matin en abondance sur la RN57. A Goux-les-Usiers, un poids lourds s'est retrouvé en difficulté et les chasse-neiges du Conseil départemental du Doubs ont du coup repris du service.

De multiples sorties de routes dans le Jura

Situation un peu compliquée aussi dans le Jura et pas seulement en altitude. Les sorties de routes se sont multipliées jusqu'en plaine ce lundi matin notamment dans le secteur d'Arbois et de Poligny. Rien de sérieux heureusement juste de la tôle froissée. Après un mois de février aux allures printanières, on l'aurait presque oublié, la prudence reste donc de mise : mieux vaut rouler doucement, l'hiver est encore loin d'être terminé.