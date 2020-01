La neige risque de compliquer la circulation sur les routes de Savoie ce vendredi

Ce vendredi, de la neige est annoncée en Savoie dès ce vendredi en milieu d'après-midi, et jusque dans la nuit, avec une limite pluie-neige à 600 mètres. La préfecture de Savoie interdit en conséquence la RN 90 aux poids-lourds, et recommande aux automobilistes d'éviter de prendre la route.

La neige va tomber du milieu d'après-midi jusque dans la nuit en Savoie, en s'intensifiant au fil des heures, jusqu'à 35 cm selon la préfecture de Savoie, la limite pluie-neige s'abaissant à 600 mètres. En conséquence, la circulation vers les stations risque d'être perturbée.

La préfecture de Savoie recommande aux automobilistes voulant rejoindre les stations de reporter si possible leur départ à samedi, et de ne pas prendre la route ce vendredi après-midi et soir. Autre conséquence, la circulation des camions est interdite sur la RN 90 (qui va d'Albertville à Bourg-Saint-Maurice) de 16 heures à 23 heures.

La préfecture rappelle également que les chaînes et équipements spéciaux sont évidemment fortement recommandées pour les accès et descentes des stations.