Auvergne : la neige se fait toujours attendre mais attention au verglas sur les routes

Il fait très froid depuis plusieurs jours et les conditions de circulation sont difficiles pour les automobilistes... et les piétons. L'Allier, la Haute-Loire et le Puy de Dôme ont été placés en vigilance jaune neige et verglas par Météo France.

Le spectacle est superbe en ce moment le matin. Une fine pellicule blanche recouvre le sol, les arbres sont blancs de givre et les pare-brises gelés. En revanche, c'est moins agréable sur les routes. Le verglas a déjà provoqué de nombreux accidents ces derniers jours, matériels le plus souvent. Et cela risque de se compliquer ce mardi, avec la rentrée scolaire; le trafic automobile qui était limité ces derniers jours, va reprendre son rythme habituel.

Mais le verglas ne touche pas que les automobilistes. Les piétons aussi risquent de glisser sur des trottoirs qui se transforment en patinoires. Une chute peut vite arriver dès que l'on met un pied ou une roue dehors, comme par exemple ce matin, ce cycliste envoyé au sol lorsque sa roue arrière a chassé place des Carmes à Clermont.

Météo France a d'ailleurs lancé une alerte jaune neige et verglas pour trois des quatre départements de la région, Allier, Haute-Loire et Puy de Dôme. Elle est valable jusqu'à mardi 16 heures.

Météo France a lancé une alerte jaune pour le verglas - Météo France

Sel et pouzzolane

Depuis la mi novembre, les quatre départements auvergnats ont mis en place leur plan de viabilité hivernale. En cas de nécessité, leurs agents peuvent saler et déneiger 7200 kilomètres de route départementale dans le Puy de Dôme, 5200 kilomètres dans l'Allier, 4000 kilomètres dans le Cantal et 3400 kilomètres en Haute-Loire. Ils peuvent intervenir avec une armada d'engins. Dans le Puy de Dôme, il y en a 133 (89 camions, 30 chasse-neige et 14 fraises), dans l'Allier 65 et 79 en Haute-Loire.

Ils peuvent dégager les routes dès quatre heures du matin, sauf si les conditions météo sont trop difficiles. Cela commence lorsqu'en quatre heure, il tombe 20 centimètres de neige en montagne et seulement 4 à 5 centimètres en plaine. Les stocks de sel et de pouzzolane sont pleins. Lors d'un hiver très rude, les agents du Conseil Départemental du Puy de Dôme peuvent utiliser 30.000 tonnes de sel et 25.000 tonnes de pouzzolane. Mais il faut savoir que le sel n'a plus d'effet lorsque la température est inférieure à -7 degrés.