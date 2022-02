Transports scolaires : en Nouvelle-Aquitaine, des cartes connectées pour savoir qui est vraiment à bord

C'est un changement de grande ampleur qui arrive à la rentrée 2022 en Nouvelle-Aquitaine. La Région, en partenariat avec Ubi Transports devient la première de France à s'équiper de titres de transports connectés pour les élèves. Comme un badge, les enfants devront présenter cette nouvelle carte à puce en entrant dans le car.

Avec ce nouveau mode de fonctionnement, il sera possible de connaître l'identité de chaque enfant à bord des cars en cas d'accident. La carte connectée a pour but également d'avoir une meilleure connaissance de l’usage et de la qualité des services de ramassage scolaire dans la région. Cela concerne 150 000 élèves et 3 000 cars.

Un projet global et régional

Le projet est destiné à 10 départements sur les 12 de Nouvelle-Aquitaine : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Haute-Vienne. La Gironde et la Vienne sont déjà équipées d'un système de cartes similaire. L'Union Européenne finance 80 % de ce projet, à hauteur de 4,4 millions d'euros.

Cette nouvelle carte de transport est inspirée de la carte régionale Modalis. Les élèves pourront l'utiliser dans les cars scolaires mais également dans les bus de la ville, en dehors des cours.

Elle sera remise aux élèves à la rentrée prochaine. Aucune démarche particulière n'est demandée aux familles, il suffit de réaliser une inscription classique aux transports scolaires et la carte sera envoyée à la place de l'ancienne carte en papier. Son prix n'augmente pas non plus.