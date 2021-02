La nouvelle éco : au gaz, électriques ou les deux, quels bus choisira Ardenne métropole pour le réseau TAC ?

Un bus électrique est mis à l'essai pendant un mois sur le réseau de transport en commun TAC de l'agglomération Ardenne Métropole. Un bus au gaz naturel sera testé en septembre. Objectif : choisir la prochaine génération de véhicules, la plus vertueuse écologiquement et économiquement.

Ce jeudi 12 février 2021, les usagers de la ligne 2 du réseau de transport en commun TAC ont pu emprunter un bus électrique. Ardenne teste le véhicule pendant un mois. Un premier essai s'était déroulé en juin 2019. Cette nouvelle expérimentation, en hiver, doit permettre d'éprouver les capacités du véhicule par grand froid.

Le modèle Iveco affiche une autonomie de 200km lorsque le chauffage est à fond. C'est très exactement la plus longue distance parcourue en une journée par les bus TAC du réseau. Il circulera sur plusieurs lignes pendant le mois d'essai car l'autonomie varie en fonction du relief du parcours.

Un arbitrage économique

Si en fonctionnement, recharger la batterie coûte moins cher qu'un plein de carburant, le bus électrique représente un investissement plus important. À l'achat, "c'est environ deux fois et demi le prix d'un bus diesel", estime Fabien Degottex, commercial chez Iveco. Soit environ 600 000 euros.

"Y a-t-il des aides de l'Etat à l'acquisition de bus électriques collectifs ?", lui demande Boris Ravignon, président d'Ardenne Métropole lors de la réception du véhicule. "Non". Etonnement et stupéfaction. "C'est hallucinant ! Aider les individuels à acheter des véhicules électriques, mais pas les collectivités qui transportent plein de monde ! Enfin, on est pas à une contradiction près", s'emporte Boris Ravignon.

REPORTAGE - Au gaz ou électrique ? Echanges entre Ardenne Métropole et Iveco Copier

"Le plus compliqué, c'est l'acquisition des bus", acquiesce Jérémy Dupuy, vice-président aux transports d'Ardenne Métropole. Sur la cinquantaine de bus du réseau TAC, deux sont changés chaque année. Avec le surcoût des modèles électriques, "soit il faudra faire un effort financier supplémentaire si on garde le même rythme, soit changer moins de bus. Changer la totalité du parc ne se fera pas avant 2030, voire après", table l'élu.

L'option du gaz naturel

Le choix du bus électrique n'est pas encore acté. En septembre, un nouvel essai sera mené avec un bus qui roule au biogaz. Le surcoût à l'achat est moindre. "De l'ordre de 15% par rapport à un diesel", précise Fabien Degottex. Et les Ardennes ont l'avantage de se lancer dans la méthanisation à grande échelle. L'un des objectifs du Pacte Ardennes, encouragé financièrement par l'Etat, est de faire du département un exportateur de gaz naturel.

Les options d'avoir des bus hybrides électrique-biogaz ou d'avoir à la fois des bus électriques et des bus au gaz sont également sur la table. "Mais ça impliquerait d'avoir des infrastructures pour chaque type de véhicules, et donc un coût supplémentaire", tempère Jérémy Dupuy. "Même si sur ces investissements-là, on est mieux aidé".