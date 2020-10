La nouvelle éco : au Havre, retaper son vélo plutôt que d'en acheter un neuf avec l'association la Roue Libre

Au Havre, la Roue Libre promeut l'économie circulaire et propose de réparer les vélos abîmés, plutôt que d'en acheter un neuf. La coordinatrice de l'association était l'invitée ce mercredi de France Bleu Normandie.

Depuis le déconfinement, c'est une tendance de fond : le nombre de vélos, notamment au Havre (Seine-Maritime), est en augmentation. "On a bien vu, en effet, les déplacements évoluer et changer", confirme Céline Cazuc, coordinatrice de la Roue Libre.

Réparateurs agréés

L'association, qui promeut le réemploi et l'économie circulaire, propose ainsi aux néo-cyclistes, mais également aux plus anciens, de réparer leur vélo dans son atelier de réparation. "Nous faisons partie de ces réparateurs agréés qui proposent le coup de pouce vélo, que le gouvernement a mis en place, qui permet à chaque particulier de bénéficier d'une prime de 50 euros pour remettre en état son vélo", explique Céline Cazuc, invitée de France Bleu Normandie.

Le plus de l'association : elle a en magasin tout un tas de pièces détachées qui n'existent plus sur le marché, et que ses membres vont parfois récupérer en déchetterie. "Cela permet de renouveler notre stock de vélos ou de faire du démontage pour favoriser le réemploi des pièces d'occasion", explique encore Céline Cazuc, pour qui il y a toujours une pièce à récupérer : "Même un cadre nu peut servir à autre chose."

Toutes les infos à propos de l'association, qui a également une vélo-école, sur le site la-roue-libre.com