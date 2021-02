La nouvelle éco : CDK Technologie a le vent en poupe

L'entreprise CDK Technologie est spécialisée dans la fabrication de bateaux de course au large depuis plus de 30 ans. Elle a connu une année exceptionnelle avec un podium du Vendée Globe 100 % CDK.

Dans un immense hangar imprégné d'odeur de résine, une dizaine de personnes s'attellent à la construction d'un Imoca (voilier monocoque utilisé lors du Vendée Globe). Yann Dollo le directeur général adjoint de CDK, ne cache pas sa fierté : "Avec ce Vendée Globe exceptionnel quelque part c'est un peu CDK qui gagne, ça motive les équipes et permet de maintenir la volonté de faire des bateaux de très bonne qualité."

Ce succès, Yann Dollo l'attribue au savoir-faire de ses salariés.

Cette expertise va permettre à CDK de diversifier sa production, en effet, l'entreprise souhaiterait que près de 30 % de son chiffre d'affaires se fasse hors du domaine de la course au large. "On est a un moment charnière où les technologies de la course au large seront utilisées demain dans d'autres secteurs", souligne Yann Dollo. Cette année, l'entreprise a augmenté ses effectifs de plus de 10 %, et espère bien que cette croissance va continuer, jusqu'au prochain Vendée Globe.