La nouvelle éco : ces Castrais cartonnent avec leurs trottinettes électriques en centre-ville

Depuis le 11 mai, les Castrais qui le souhaitent peuvent se déplacer en trottinette électrique. Quentin Doulcier et Steven Veiller, 28 ans, les déploient avec la société Bird, dans le centre-ville de la commune tarnaise.

1.700 trajets la première semaine

150 trottinettes électriques sont disponibles à la location. "On a eu 1.700 trajets la première semaine, on est très contents. C'est un test d'un an, on verra si on continuera c'est trop tôt pour le dire", dit Quentin Doulcier. Il faut compter 1 euro pour débloquer la trottinette, en scannant un QR code, puis c'est 25 centimes la minute. Il existe aussi des forfaits journée ou mensuel. Pour éviter le stationnement inopportuns, comme on peut voir parfois à Paris ou Marseille, 71 points de stationnement ont été définis ; si on ne pose pas la trottinette à ces endroits, le compteur continue de tourner et de débiter de l'argent. Par ailleurs, il est interdit de circuler sur les trottoirs, il faut rouler en priorité sur les pistes cyclables et le code de la route s'applique.

Les deux entrepreneurs ont embauché une personne pour réparer, recharger les trottinettes. "On a un contrat avec EDF électricité verte, on n'a pas d'électricité venue du nucléaire", tient à préciser Quentin Doulcier.