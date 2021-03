La nouvelle éco : Citiz Occitanie, la voiture en auto-partage veut se développer autour des gares

Qui n'a jamais vu ces voitures au toit vert émeraude dans les rues de Toulouse, Ramonville, Millau, Saint-Affrique et plusrécemment à Lourdes et Tarbes ? La coopérative Citiz Occitanie résiste à la crise sanitaire. Avec 4.800 inscrits, elle ambitionne, douze ans après sa création, de doubler son parc automobile, et même un peu plus, puisque aujourd'hui propriétaire d'un parc de 80 véhicules,elle vise les 200 véhicules à moyen terme.

Pendant la crise sanitaire, Citiz Occitanie, "en croissance constante depuis sa création" a subi un revers mais, durant les mois sans restriction de mobilité, elle a réussi à conserver 15% de son activité. La coopérative propose un service de location de véhicules en auto-partage en Occitanie. Elle offre deux possibilités : avec ou sans retour au point de départ. La location sans retour au point de départ est appelée "free floating" et concerne 18 véhicules sur Toulouse.

Citiz Occitanie ambitionne à l'horizon 2025-2030 de s'installer à proximité des principales gares TER de la région afin de "permettre un tourisme régional en se servant d'une voiture uniquement dans les derniers kilomètres" selon son directeur Alexandre Jouaville.

Alexandre Jouaville, directeur de Citiz Occitanie

Actuellement constitué de véhicules thermiques, son parc proposera prochainement des voitures hybrides et électriques. Il faut noter enfin que Citiz ouvre le champ de sa location aux familles de jeunes adolescents en conduite accompagnée.

