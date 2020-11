La nouvelle éco : en Gironde, le premier dirigeable de fret au monde prend son envol

Le projet Flying Whales doit voir le jour à Laruscade, au nord de Saint-André-de-Cubzac, d’ici deux ans. Ce projet, qui concerne la fabrication du premier dirigeable de fret au monde, vient de franchir une nouvelle étape. Flying Whales vient de s’associer avec le groupe IDEA pour préparer puis gérer la chaîne logistique sur la future ligne d’assemblage de Laruscade. IDEA, c’est un groupe fort de 1 600 collaborateurs qui travaille aujourd’hui sur 56 sites en France. C’est donc un palier supplémentaire pour ce projet très important. Les prochaines étapes, ce sont le dépôt du permis de construire de l’usine l’an prochain, sa construction en 2022, l’assemblage du tout premier dirigeable en 2023 et le premier vol en 2024.

Un projet d’avenir

Le projet est assez impressionnant. Il s’agit de construire des dirigeables de 200 mètres de long, l’équivalent de deux terrains de football. Ils pourront transporter jusqu’à 60 tonnes de marchandises, c’est quinze fois plus que les plus gros hélicoptères français, les Super Puma. L’idée est aussi d’atteindre à plusieurs centaines de kilomètres des zones compliquées sans infrastructure de transport, par exemple charger du bois au milieu des forêts, transporter des pièces industrielles pour les éoliennes ou les pylones électrique. Le dirigeable pourra effectuer des vols stationnaires pour les opérations de chargement et de déchargement. Les dirigeants de Flying Whales sont très confiants dans leur projet. Si la première usine est prévue à Laruscade, ils ont déjà prévu d’en construire deux autres : une en Chine et une à Québec.

Sébastien Bougon (Flying Whales) et Nicolas Derouault (Idea) ont scellé leur accord. - © FLYING WHALES