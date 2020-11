La nouvelle éco en Poitou : la région Nouvelle-Aquitaine adapte son offre TER pendant ce deuxième confinement

Dans la nouvelle éco ce vendredi, on voit comment la Nouvelle-Aquitaine, en lien avec la SNCF, adapte son offre de TER pendant ce re-confinement. La grande région essaye de tirer les enseignements de ces confinements successifs liés à la pandémie de coronavirus. Pour cela, elle se base sur l'évolution des données depuis le printemps, ainsi que sur les chiffres de la première semaine de reconfinement. Et le constat est là, énonce Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

"Pour cette première de re-confinement, on a recensé 52% de voyageurs en moins la semaine et 77% en moins le samedi."

Les correspondances maintenues

Avec le confinement et le développement du télétravail, les usagers sont moins nombreux à prendre le le train. D'où ces adaptations : dès ce week-end, la région va réduire l'offre de trains sur l'ensemble du territoire. Avec la SNCF, la collectivité a fait en sorte de maintenir les TER de correspondance avec les TGV et les intercités encore en circulation, sachant qu'il y en a 75% de moins en ce moment.

Pour son offre affinée, la région explique qu'elle a veillé à une certaine équité territoriale.

Le domicile-travail et le transport scolaire aussi

Pour élaborer son offre, la Nouvelle-Aquitaine a pris en compte tous les profils de voyages de ce deuxième confinement. Pour celles et ceux qui ne pratiquent pas le télétravail, la région a ainsi maintenu toute son offre de trajets domicile-travail. Mais aussi son offre de transport scolaire. De plus en plus de lycéens utilisent le TER.

"Rien que cette année, on a 1.500 à 2.000 élèves qui ont basculé du car vers les trains express régionaux", précise Renaud Lagrave. Il faut donc maintenir ces trains. de même que les arrêts facilitant la vie des soignants.

Une nouvelle offre : le pass mensuel télétravail

Parallèlement, à des réductions de tarifs pour les abonnés annuels et mensuels pendant les semaines de confinement, la région Nouvelle-Aquitaine va lancer des "pass télétravail"

" Il s'agit en fait de "pass" de 20 à 30 voyages par mois, qui coûteront 20% moins cher qu'un abonnement mensuel classique"

Tout dépendra des jours de télétravail de l'usager : certains doivent rester chez eux deux ou trois jours par semaine, et le reste du temps se rendre sur leur lieu de travail. Outre le prix attractif, la région et la SNCF ont veillé à conserver des arrêts et des horaires adaptés pour les télétravailleurs de Nouvelle-Aquitaine. Précision : ces abonnements pourront être pris en charge par l'employeur à hauteur de 50% dans le cadre du "chèque transport". Les abonnements télétravail seront disponibles à la réservation dès le 20 novembre et utilisables au 1er décembre. D'abord en billetique papier, puis via "Modalis", l'appli et plateforme en ligne de mobilité de la région.