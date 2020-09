La nouvelle éco: fabriqué à Annecy le vélo urbain Oklö monte en puissance

Lancée il ya deux ans et demi sur Annecy, la marque de vélos Oklö commence à faire parler d'elle hors de la Haute-Savoie. Depuis le confinement, les appels et commandes augmentent sur le site de Chavanod.

Des enfants assis au-dessus de la roue avant du vélo de leurs parents, les emplettes, cartable, ou autres charges également transportés...

Depuis deux ans et demi, le vélo cargo compact Oklö, fabriqué sur la pépinière d'entreprises de Chavanod, près d'Annecy en Haute-Savoie, fait de plus en plus d'émules, surtout dans sa version électrique, autour du lac et ailleurs en France.

Pour son agence de location de vélos urbains et de solutions mobilité, Vélonécy, l'agglomération du Grand Annecy a acheté vingt vélos Oklö. Ils sont tous loués, et une cinquantaine d'utilisateurs potentiels sont sur liste d'attente.

Depuis le confinement, les prises de contact et les achats progressent constate l'un des deux fondateurs de la marque Bruno Guittard.

Le vélo Oklö est conçu sur le modèle du vélo de postier, d'ailleurs le cadre de la bicyclette, de la marque Gitane, est celui utilisé par la Poste pour ses deux roues il y a une quinzaine d'années. Sur l'avant du vélo, et indépendante du guidon, est fixée une barquette qui permet de transporter des charges avec un encombrement moindre que les vélos cargo traditionnels, ce qui en ville, est très appréciable.

Dans le cadre de la semaine de la mobilité jusqu'à mardi prochain 22 septembre, il est possible de tester les vélos Oklö.

Ils existent en version classique et électrique.

Les prix varient entre 1300 et 3500 euros.