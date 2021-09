La nouvelle éco : Freenow la nouvelle appli de VTC débarque à Toulouse

C'est assurément un nouveau concurrent pour la plateforme Uber et les taxis traditionnels à Toulouse : Freenow vient de s'installer dans la ville rose, après Paris, Nice et Lyon. Et ambitionne de lancer ses vélos, scooters et trottinettes électriques.

Ils ne sont pas clairement reconnaissables. Mais si vous croisez une berline sombre avec visiblement un chauffeur et un client à l'arrière, si ça n'est pas un Uber, c'est possiblement un véhicule de transport avec chauffeur (VTC) Freenow. La plateforme de mobilité multimodale allemande vient d'arriver à Toulouse, en même temps qu'à Marseille et Lille. Freenow est déjà à Paris, Lyon, Nice et Bordeaux. Une centaine de chauffeurs à Toulouse seraient inscrits sur Freenow.

Nous ne sommes pas directement un concurrent d'Uber dans le sens où les chauffeurs peuvent travailler avec les deux applis. Cela représente deux sources potentielles de revenus pour eux. - Dimitri Tsygalnitzky, directeur général de Freenow France

L'activité VTC a presque retrouvé son dynamisme d'avant-Covid, autour de 80-90% du niveau de 2019. Un quart de la clientèle VTC est composé par la clientèle d'affaire, à Toulouse les cadres de l'aéronautique qui se rendent à l'aéroport par exemple, notamment les Allemands. Les étudiants à Toulouse sont aussi une source de revenus importante, lorsque les transports en commun s'arrêtent la nuit. Le prix minimal d'une course chez Freenow est de huit euros.

Freenow envisage de se lancer, via des partenaires, sur le marché multimodal des scooters électriques, véloset autres trottinettes électriques en libre service. Comme c'est le cas à Paris, Lyon et Bordeaux avec les marques Tier (trottinettes) Cooltra (scooter) ou Sharenow (autopartage) qui opèrent pour Freenow. Pour l'instant, la mairie de Toulouse s'y impose et n'a autorisé jusque là qu'Indigo à louer ses vélos et scooters électriques en "free floating" dans la ville rose.