La Nouvelle Eco : Jacqueson tourisme ouvre une huitième agence de voyages malgré la crise

Le groupe rethélois Jacqueson compte 150 salariés et assure une centaine de circuits de ramassage scolaire dans la Meuse et les Ardennes. C'est aussi un voyagiste qui, en temps normal, compte près de 10 000 clients par an. L'agence de Charleville-Mézières, rue du Daga, près du marché couvert, sera la huitième.

En 2020, avec le coup d'arrêt lié à la crise du coronavirus, Jacqueson a perdu 80 % de son chiffre d'affaires. Les aides du plan tourisme et le chômage partiel ont permis de passer le cap le plus dur. Mais dans le secteur du voyage, la crise s'annonce particulièrement durable.

Vers des voyages organisés en plus petits groupes

Les agences de voyages qui ne font que de la distribution et de la vente sont plus pénalisées par la crise que les voyagistes qui organisent eux-mêmes les séjours. Jacqueson a pu s'adapter aux normes sanitaires en réaménageant ses autocars et a pu proposer des séjours, dès le mois de juillet.

Le besoin d'évasion et de moments de convivialité est toujours là - Bertrand Jacqueson, directeur général de Jacqueson Voyages

L'activité reste très réduite mais c'est l'occasion de se préparer aux changements d'habitudes qui pourraient perdurer. "On travaille beaucoup plus sur les concepts de groupes beaucoup plus petits. Il y a une sorte de migration du tourisme de masse vers des formes de tourisme plus privatives", se projette Bertrand Jacqueson, le directeur général de Jacqueson Voyages.