La Nouvelle éco : l'aéroport de Bordeaux-Mérignac toujours au ralenti

Quelles perspectives pour 2021 à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ? Impossible ou presque de se projeter. Les plans de vols sont imaginés, au mieux pour un mois, ou à la semaine, en ce moment. Difficile de faire mieux, d'autant que certains pays d'Europe sont en train de se refermer en bout de lignes. Janvier est traditionnellement un mois creux sur le tarmac de Mérignac : 70 destinations en hiver en temps normal. Mais aujourd'hui une vingtaine de liaisons seulement sont assurées, en France vers Paris Lyon Marseille Lille ou Nice. Et à l'étranger, vers Rome Londres Amsterdam Genève Marrakech et Casablanca. Quid des prochains mois ? Mystère. "Comment regarder aussi loin quand la pandémie bouleverse tout", confie l'aéroport, qui table, en été, d'habitude, sur 110 à 120 liaisons. En 2020, il y a eu 2 millions 200 000 passagers, contre 7 millions et demi en 2019. Chiffre qui était jusqu'ici en progression constante : +132% en 10 ans.

Cette mise en sommeil a évidemment une incidence sur l'économie locale. "Quand il fonctionne normalement, l'aéroport injecte 13 milliards et demi d'euros dans l'économie de la Gironde et génère + de 176.000 emplois au total, directs, indirects et induits" confie Patrick Seguin. Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde, veut rester optimiste : "quand le problème Covid sera réglé, l'avion pour le business et les loisirs, reviendra et reviendra même plus fort, d'autant plus quand on pourra voyager avec une empreinte carbone réduite. Nous sommes confiants sur l'avenir de l'aéroport. Ce que nous savons pas, c'est est-ce que ça va repartir en 2022, 2023 ou 2024 ?"

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac va par ailleurs changer de patron dans les prochains mois. Pascal Personne s'est retiré pour raisons de santé. C'est pour le moment le directeur financier Thierry Coulomiès qui assure l'intérim.