La nouvelle éco : l'AFTRAL Occitanie aimerait former beaucoup plus de chauffeurs de bus

L'AFRTAL est le premier organisme de formation en France et en Europe de transport logistique. Alors que la rentrée scolaire approche et qu'une pénurie de chauffeurs de bus existe, l'organisme en Occitanie peine à trouver des stagiaires. Explications.

Dans La nouvelle éco, un sujet qui concerne des millions de familles : le transport scolaire. À quelques jours de la rentrée scolaire, 4.000 professionnels manquent toujours à l'appel annonçait la semaine dernière le ministre délégué aux Transports Clément Beaune. En Occitanie, la présidente Carole Delga assure qu'il n'y aura pas de pénurie grâce au recrutement de 300 chauffeurs supplémentaires.

L'AFTRAL (Apprendre et se Former en TRAnsport et Logistique), premier organisme de formation dans le secteur, forme environ 250 chauffeurs de bus chaque année en Occitanie mais peine à trouver des stagiaires. Son directeur en Occitanie, Philippe Bastien, est l'invité de La nouvelle éco.

France Bleu Occitanie : Avec la pénurie de chauffeurs en cette rentrée, les demandes de formation ont-elles augmenté durant l'été ?

Tous les ans, pour la rentrée scolaire, nous avons une demande importante notamment pour le transport de scolaires. La particularité cette année c'est que la demande est toujours la même si ce n'est qu'on n'a de plus en plus de mal à trouver ces stagiaires, qui deviendront de futurs conducteurs.

C'est un métier qui n'attire plus ? Pourquoi ?

La grande majorité des postes sont à temps partiel donc beaucoup sont subis. L'objectif des gens c'est plutôt d'avoir un travail à temps complet. Donc notre soucis à nous c'est d'essayer d'anticiper le maximum et de trouver des gens qui veulent un temps partiel choisi, par exemple des gens qui ont élevé leur enfant et qui veulent reprendre une activité, des travailleurs handicapés, des jeunes retraités, des agriculteurs. Ce sont plutôt ces profils-là dans l'idéal parce que ces gens cherchent un temps partiel et donc restent après dans l'entreprise très longtemps.

Si le problème a été réglé pour cette rentrée en Occitanie, c'est parce qu'il y a eu de l'anticipation ?

Absolument. Le Conseil régional est le grand financeur de formations, aidé par Pôle emploi. On nous envoie des prescriptions, les financements et nous à l'AFTRAL nous formons. Donc avec de l'anticipation, on arrive à trouver des candidats mais cela reste compliqué.

Combien coûte une formation de chauffeur de bus ?

Tout est relatif, mais ça coûte assez cher. Nous mettons un formateur et un autocar à disposition pour quatre stagiaires. Donc le professeur n'a pas vingt ou trente élèves. C'est une formation qui dure un peu plus de 400 heures, donc un peu plus de trois mois, reconnue par le ministère du Travail. Elle coûte à peu près 6.000 euros.