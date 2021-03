La nouvelle éco : l'avionneur régional ATR sauvé par le frêt

ATR, c'est à l'instar d'Airbus ou Latécoère, un nom historique de l'aéronautique à Toulouse et Blagnac. Fondé en 1981, premier vol en août 1984, ATR (Avion de Transport Régional) désigne à la fois le nom d'un programme et d'un avionneur. Il prend le marché des petites liaisons régionales dans le monde et devient leader mondial dans sa niche. Le groupe a traversé la crise sanitaire, non sans mal, mais avec une lumière au bout d'un tunnel qui parait plus court.

200 départs mais aucun contraint

Filiale à la fois de la firme italienne Leonardo (ex-Finmeccanica), et d'Airbus, actionnaires et fournisseurs, l'entreprise a elle aussi dû faire face à un plan de sauvegarde de l'emploi, et s'est séparée d'environ 200 collaborateurs, sans départ contraint, comme chez Airbus. ATR revendique aujourd'hui 1.200 collaborateurs dans le monde dont la grande majorité, 1.100 à Toulouse.

Si l'aviation commerciale passagère s'est écroulée, en revanche le frêt de marchandises a relevé la tête, retrouvant un niveau d'avant-crise. C'est ce qui sauve ATR. "On a commencé à livrer récemment Fedex qui nous a commandé 30 avions-cargo pour le frêt. L'e-commerce a besoin des transports régionaux, et nous sommes leur solution la plus économique", détaille Stefano Bortoli, le PDG d'ATR.

ATR travaille aussi sur une approche plus durable. "Nous produisons 40% de CO2 en moins qu'un Jet de la même taille. Les appareils d'ATR sont déjà certifiés pour utiliser _le carburant SAF"_, poursuit Stefano Bortoli. Le SAF c'est le carburant dit durable, issu de la biomasse. Mais le SAF, pour l'instant, ne peut qu'être couplé avec au moins 50% de kérosène, dans les réservoirs.