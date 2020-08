Deux mois après la mise en place du système de location de trottinettes électriques à Perpignan et au Barcarès, la société Wind est dresse un bilan positif de sa saison estivale.

La nouvelle éco : le bel été des trottinettes électriques à Perpignan et au Barcarès

Arthur Rollin, le directeur des opérations de la société allemande Wind, reconnait que "l’utilisation des trottinettes est supérieure à ce à quoi on s’attendait. On est plutôt _très satisfaits de ces premiers mois d’utilisation_".

Au début de l’été, une flotte de deux cent trottinettes électriques a été déployée à Perpignan. "La moyenne de fréquentation est de trois voyages par jour et par appareil". Au Barcarès le succès a été encore plus fort, à tel point qu’il a fallu doubler le nombre de trottinettes disponibles dans la cité balnéaire. On est passé de cent à deux cent véhicules au cours de l’été dans la commune.

Cinq trottinettes ont fini dans l'eau

Quant aux dégradations, elles ont été minimes selon Arthur Rollin. "En terme de réel vandalisme nous avons perdu cinq trottinettes. Trois d’entre elles ont fini dans la Têt, les deux autres ont été retrouvées dans le port du Barcarès."

Les trottinettes jaunes en location libre-service vont donc jouer les prolongations après l’été dans les deux communes. "Nous allons aller au bout des contrats. Ça veut dire jusqu’à la fin du mois de juin pour Perpignan. Au Barcarès, s’il y a encore de la demande, on peut très bien prolonger jusqu’au mois d’octobre."