La nouvelle éco : le succès de "Saint Bernard Services", l'appli qui vous ramène à la maison

Allez, on va pas se mentir, ça nous est tous arrivés un jour de ne pas être en état de reprendre le volant après une bonne soirée chez des amis. Comment faire dans ce cas pour rentrer chez soi, et ramener sa voiture en toute sécurité ? Deux habitants de Saulon-la-Rue ont une solution, Gaétan Frisa et Franck Diolot ont lancé une application baptisé "Saint Bernard Services" . Un peu à l'image des systemes de VTC, ils mettent en relation les fêtards avec des chauffeurs qui viennent les chercher. L'application a été lancée en 2018 en Côte d'Or et l'idée s'exporte maintenant dans toute la France.

La société "Saint Bernard Services" vient donc d'être récompensée par le Département qui lui décerne le prix Christian Myon pour son action en faveur de la sécurité routière.

Franck Diolot, vous êtes le président de "Saint Bernard Services", comment est venue votre idée ?

Franck Diolot : On est profondément bourguignon et on rencontre des fois des problèmes en fin de soirée (sourires). Dans un premier temps, j'avais dit à mon fils "Écoute, je te paye le permis si tu me ramènes quand je ne suis pas en état de conduire. Il l'a fait deux fois, et puis je l'ai jamais revu (rires). Donc j'ai dit faut trouver une solution. La solution était donc de créer Saint-Bernard pour avoir des chauffeurs à disposition très rapidement.

En Côte-d'Or, la demande est forte pour ce service ?

Oui , il y a une très forte demande en Côte d'Or, car c'est là où on est le plus connu. On a eu 2.700 connections cette année, dont 1.700 en Côte-d'Or. On travaille principalement entre Dijon et Beaune, sur toute la côte viticole.

L'Appli Saint Bernard - -DR-

Ça coûte combien d'utiliser un Saint-Bernard? Quels sont vos tarifs ?

Lorsque vous allez sur l'application, vous avez un prix qui est basé sur 1,50 € la minute. Sauf que nos chauffeurs sont libres de leurs tarifs. Ça peut être moins cher, ça peut être plus cher. C'est à dire que lorsque vous présentez une demande, par exemple de Dijon pour rentrer à Beaune, un chauffeur va se présenter, il sera peut être à 40 €. Un autre va se présenter, il sera 30. Un autre va se présenter, il sera 52. En fait, ils sont libres. Il n'y a pas de lien de subordination comme c'est le cas chez Uber aujourd'hui. En fait, on n'est ni VTC ni taxi. Nous, on en fait, on est loueur de chauffeurs. Nos chauffeurs ne prennent personne dans leur véhicule. Ils ramènent la voiture du client avec le client comme passager.

Campagne de recrutement - DR

Le principe est né en 2018. Combien de chauffeurs travaillent avec vous aujourd'hui ?

Nous avons en Côte-d'Or environ 350 inscrits, dont 80 actifs très actifs pour les week-ends.

De votre côté, comment êtes vous rémunérés ? Quelle est votre marge ?

Elle est aux alentours de 20 %. Notre activité se développe, mais ne permet pas encore de faire vivre notre société. L'activité principale de Saint Bernard Services est le convoyage de véhicules entre les garages. Pour se développer, on mise et on communique sur les évènements comme les mariages, la foire de la gastronomie de Dijon ou la vente des vins de Beaune. Actuellement nous sommes 3 salariés et deux stagiaires.

Les fêtes de fin d'année vont être un grand moment d'activité pour vous ?

Oui, pour la soirée de la Saint-Sylvestre, on manque de chauffeurs. Mais sinon, on travaille vraiment toute l'année et principalement les jeudis, vendredis et samedis soirs évidemment, puisque ce sont les soirées festives de la semaine.