La nouvelle éco: les déménagements MCT à Jarnages sont sur les chapeaux de roue

Qui l'eût cru? Autant le premier confinement avait été synonyme d'arrêt complet de l'activité pour MCT Déménagement, autant le second confinement laisse l'entrepriss travailler et réaliser un record en cette fin d'année.

Le sourire est de retour sur les lèvres de Madeleine Peyrot la responsable de MCT Déménagements. La seconde formule du confinement permet à ses 16 salariés aidés des 5 renforts de l'été de répondre aux nombreuses demandes de cette fin d'année. "Le carnet de commande est plein pour ce mois de décembre et celui de janvier se remplit à vue d'oeil!" La performance est d'autant plus surprenante que d'ordinaire le marché de fin d'année est calme. Il y a cette fois ci un véritable vent de changement qui souffle des grandes villes en direction de la campagne creusoise mais aussi des départements limitrophes.

"Les gens sont pressés de changer de lieu de vie. Les nouvelles maisons sont déjà achetées ou louées. Il s'agit de beaux déménagement avec un cubage important et aussi de grandes distances à parcourir." On comprend mieux le ton enjoué de Madeleine Peyrot puisqu'elle sait déjà que 2020, malgré ses deux mois d'arrêt total, sera aussi belle que 2019. Et pour 2021, cela semble bien parti. D'ordinaire avec deux ou trois déménagements par semaine, le mois de janvier est bon. L'an prochain ce sera autour de 4 à 5 déménagements par semaine sur le premier mois de l'année.